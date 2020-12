Herstel van oesterbanken in Hongkong is hoopgevend

Hongkong

Oesters kennen we vooral als voedsel. Maar ze spelen een belangrijke rol ondiepe kustwateren. De schelpdieren zijn ‘rifbouwers', ze klitten aan elkaar en vormen grote banken op de modderige bodem, net als bijvoorbeeld mosselen. Die oesterbanken zijn plekken waar vissen en andere zeedieren kunnen schuilen en zich voortplanten. Bijna twee derde van de soorten in de kustwateren bij Hong Kong leeft op of bij een oesterbank. In een kuststrook zonder oesterbanken leven veel minder soorten dan in wateren met deze riffen. Herstel van oesterriffen zou de hoeveelheid vis en krabben sterk doen toenemen, wat gunstig is voor vissen.

De oesters voeden zich door water te filteren. Een enkele oester van de soort die voor de kust van Hongkong leef..

