Koelkast vaak niet koud genoeg

Het Noorse instituut voor voedingsonderzoek Nofima adviseert mensen voor de kerstdagen de temperatuur in de koelkast nog eens te controleren. Uit een onderzoek van het instituut dat eerder dit jaar werd gepubliceerd, blijkt namelijk dat die nogal eens hoger is dan de gewenste vier graden.

Voor het onderzoek is de temperatuur in 75 koelkasten uit Noorwegen, Portugal, Frankrijk, Engeland en Roemenië twee weken lang gemeten. De gemiddelde temperatuur was 5,5 graden, maar in een op de drie koelkasten lag de temperatuur boven de zes graden. Wanneer de temperatuur van 4 naar 8 graden gaat, halveert de tijd dat het voedsel goed blijft.

Een verontrustende vondst in het onderzoek was dat vooral bij ouderen de koelkasttemperatuur aan de hoge kant was.

De hoogste waarde was maar liefst twaalf graden en de gemiddelde temperatuur bij de koelkasten van ouderen was zeven graden. Bij een temperatuur boven de vier graden kan bijvoorbeeld de voor ouderen en zwangere vrouwen gevaarlijke listeria-bacterie heel snel groeien. Deze..

