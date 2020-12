Pokkencijfers Londen: een op de drie overleed

De pokken hebben vermoedelijk meer dodelijke slachtoffers gemaakt dan enige andere infectieziekte, inclusief de gevreesde zwarte dood. Zo'n dertig procent van de zieken overleed, maar ook overlevenden konden blijvende gevolgen overhouden aan de ziekte, zoals verminking of blindheid. Nu de ziekte veertig jaar geleden is uitgeroeid, hebben Canadese onderzoekers de sterftecijfers aan pokken in Londen digitaal beschikbaar gemaakt. Het gaat om wekelijkse lijsten die de Londense overheid publiceerde tussen 1663 en 1930.

De lijsten beginnen in de tijd dat er geen behandeling mogelijk was en gaan door de periode waarin ‘variolisatie' begon, het besmetten van gezonde mensen met pus of korstjes van pokkenpatiënten, tot de allereerste pokkenvaccins op basis van koepokken. De cijfers laten gevolgen zien van de ontwikkeling van de gezondheidszorg, en verdere analyse kan aantonen wat bijvoorbeeld de invloed is geweest van de industriële revolutie. Een eerste beschrijving is gepubliceerd in het tijdschrift Plos Biology.

