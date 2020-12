Herstel van moeras kan Amerika's stikstofprobleem verminderen

Moeras in de VS. (beeld unsplash / Dave Hoefler)

De Amerikaanse Mississippi rivier brengt grote hoeveelheden nitraat naar de Golf van Mexico, waardoor algenbloei ontstaat die alle leven uit het water doet verdwijnen. De stikstofverbinding is afkomstig uit de landbouwgebieden rond de rivier. Volgens Amerikaanse onderzoekers zou het goed zijn voor het milieu om de drooggelegde moerassen weer nat te maken.

Die moerassen zijn juist drooggelegd om meer landbouwgrond te verkrijgen. Maar hierdoor stroomt water van de akkers snel richting de rivier waarbij het meststoffen meeneemt. Bij onderzoek in moerasgebieden bleek dat hier een flink deel van het nitraat werd omgezet in stikstofgas, dat in de atmosfeer verdwijnt waar het onschadelijk is. Zonder deze moerassen zou de hoeveelheid schadelijk n..

