Hoger coronarisico in nauwe gang

In een nauwe gang is de concentratie druppeltjes na hoesten hoger dan in een grote ruimte. Dat heeft gevolgen voor de kans op coronabesmetting.

Verspreiding van druppels in de wervelingen achter een lopend persoon, in een smalle gang.

Door te hoesten lanceert een coronapatiënt een wolk druppeltjes waarin het virus zich kan bevinden. Er is al een groot aantal onderzoeken gedaan naar de verspreiding van die druppeltjes, onder meer via computersimulaties. Maar meestal zijn die gedaan voor grote, open ruimtes.

Chinese onderzoekers hebben nu de luchtstromen berekend achter een persoon die in een stevig tempo door een nauwe gang of een open zaal loopt. Achter zo’n persoon ontstaan wervelingen in de lucht die druppeltjes meenemen. Deze wervelingen concentreren de druppeltjes ter hoogte van het midden van de hoestende loper. In een open ruimte ontstaat er zo een lang spoor van deze druppels, maar in een nauwe gang blijken ze zich op te hopen op zo’n twee meter..

