Veel blokkades gevonden in Europese rivieren

In de Europese rivieren liggen gemiddeld drie blokkades per vijf kilometer, blijkt uit een grootschalige inventarisatie.

De Europese waterwegen hebben een gezamenlijke lengte van zo’n 1,62 miljoen kilometer. Maar grote aantallen dammen, stuwen en kanalisering zorgen dat het water allesbehalve vrijelijk kan stromen. Deze door de mens gemaakte barrières zorgen ervoor dat slib en meststoffen niet goed worden afgevoerd en hinderen de trek van vissen. Een groep Europese onderzoekers heeft nu nauwkeurig in kaart gebracht hoeveel van deze obstakels er zijn. Daarvoor wandelden wetenschappers langs in totaal 2700 kilometer rivieroevers.

Voor het onderzoek is eerst gekeken in de bestaande gegevens over menselijke bouwwerken in rivieren in 36 Europese landen. Op die manier hoopten de onderzoekers ook kleine obstakels te vinden, die bijvoorbeeld niet zichtbaar zijn op ..

