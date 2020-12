Ötzi liep mogelijk niet over ijs

Tijdens het leven van Ötzi, de in ijs gemummificeerde man van ruim vijfduizend jaar oud die gevonden is in het Oostenrijkse Ötztal, waren de toppen van de Alpen mogelijk veel minder besneeuwd dan nu. Metingen van wetenschappers die het aangroeien en afsmelten van gletsjers onderzoeken, laten in Scientific Reports zien dat een top in de buurt van de plek waar het lichaam van Ötzi uit een gletsjer opdook ongeveer 5900 jaar geleden ijsvrij was.