Afname in mazelenvaccinaties verhoogt sterfte

In landen met een laag tot gemiddeld inkomen zijn vaccinaties voor kinderen niet vanzelfsprekend. Gezondheidswetenschappers laten nu zien dat tussen 2010 en 2019 het aantal kinderen dat in deze landen is gevaccineerd tegen mazelen afnam, terwijl er in de tien jaar daarvoor een stijging was. Hierdoor was er in 2017 een piek in het aantal gevallen van kinderen onder de vijf jaar met mazelen, van ruim 17 miljoen. Daarvan overleden er ruim 83.000. Door de daling die de afgelopen tien jaar plaatsvond, is voor veel landen de doelstelling om minimaal 80 procent van de kinderen tegen mazelen te vaccineren uit het zicht geraakt. Hoewel in rijke landen ook regelmatig kleine uitbraken van mazelen plaatsvinden, zijn in de landen met een laag of gemiddeld inkomen de meeste patiëntjes te vinden.

In ongeveer de helft van de districten die zijn onderzocht in deze landen ging het aantal vaccinaties omlaag. De vaccinatiegraad (het percentage ingeënte kinderen) was er het laagst in landelijke gebieden, al is het aantal ongevaccineerde kinderen in de steden het hoogst. In 2000 bevonden de drie districten met de laagste vaccinatiegraad zich nog in Ethiopië (2) en Nigeria, in 2019 werd de laagste vaccinatiegraad gevonden in drie districten in Afghanistan.

Voor het onderzoek is de vaccinatiegraad in 101 landen met een laag tot gemiddeld inkomen in gebieden van vijf vierkante kilometer bepaald. De gegevens zijn bij elkaar gebracht in een kaart die laat zien hoe hoog de vaccinatiegraad tegen mazelen is in regio's bin..

