Stoffen mondmaskers niet handig voor de klas

In de klas is het dragen van mondmaskers niet verplicht, maar docenten die er toch een voordoen kunnen beter een chirurgisch masker gebruiken dan een wasbaar stoffen masker. Dat zegt onderzoeker Pasquale Bottalico van de Universiteit van Illinois (VS) na metingen van de akoestische kwaliteiten van drie verschillende mondmaskers. Naast het chirurgische masker en een stoffen masker met drie lagen testte hij ook het medische N95-masker dat virusdeeltjes kan tegenhouden.