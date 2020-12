Verbleekt koraal herstelt bij rust

Koraalriffen zijn gevoelig voor de opwarming van het zeewater, bijvoorbeeld tijdens een hittegolf. De koraaldiertjes waar zo’n rif uit bestaat leven in symbiose met algen, die hun van belangrijke voedingsstoffen voorzien. Maar veel van die algen zijn niet zo goed bestand tegen warmte en ze gaan dan ook dood in warmer water. Het gevolg is dat de koraal niet alleen de kleur die de algen geven verliest, maar ook dat de koraaldiertjes afsterven bij gebrek aan voedingsstoffen.

Victoria

Het was bekend dat sommige soorten algen beter tegen warm water kunnen dan andere. Canadese onderzoekers hebben nu ontdekt dat koraal op het Kiritimati atol in de Stille Oceaan zich na een warme periode kan herstellen, zolang er maar weinig invloed van menselijke activiteit is. Zij hielden de gezondheid van het koraal op het atol in de gaten tijdens een hittegolf die in 2015 en 2016 plaatsvond.

Het rif strekt zich uit over een flink gebied, waarvan één uiteinde zich in de buurt van bewoning bevindt. Het deel bij de bewoning bevatte algen die redelijk bestand zijn tegen hitte, het andere deel algen die daar veel gevoeliger voor zijn. Tijdens de hittegolf verbleekte dat deel sterk, maar opvallend genoeg herstelde het z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .