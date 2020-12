Slim bord meet met geluid de drukte

Gdansk

Het bord analyseert het geluid dat passerend verkeer veroorzaakt. Daarmee is het mogelijk te tellen hoeveel verkeer er langskomt, en hoe snel het ongeveer rijdt. Bovendien is uit het geluid af te leiden of de weg bijvoorbeeld nat of droog is. Een rekenmodule die in het bord is ingebouwd, kan vervolgens bepalen welke snelheid het beste is voor het verkeer. Dat verschijnt dan op het matrixbord.

Op een congres van de Amerikaanse vereniging van geluidsonderzoek (Acoustical Society of America) lieten de onderzoekers maandag zien dat de snelheidsmeting minder nauwkeurig is dan die met een gewone snelheidsradar, maar in grote lijnen wel goed overeenkomt. Een voordeel van het meten van de snelheid met geluid is dat het bord zelf geen signal..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .