Capsule brengt monsters van asteroïde naar aarde

De capsule (links) is losgemaakt van de ruimtesonde Hayabusa 2.

Tokio

De sonde is gelanceerd in december 2014 en heeft materiaal verzameld van Ryugu op zo’n 300 miljoen kilometer van de aarde. Het gaat om twee monsters van het oppervlak en, voor het eerst, materiaal uit de ondergrond van een asteroïde. De Hayabusa 2 gaat ondertussen verder met zijn volgende asteroïdenmissie.

De Ryugu is 900 meter in doorsnee en weegt ongeveer 450 miljoen ton. Onderzoekers hopen met de analyse van de Ryugu-monsters meer te weten te komen over het ontstaan van ons zonnestelsel.

De monsters kunnen, volgens de missiemanager Makoto Yoshikawa, ook organisch materiaal bevatten. Dit zou ‘de bron van het leven op aarde' kunnen zijn. 'Het is ook mogelijk dat zulke asteroïden ooit water naar onze planeet hebben gebracht.'

Gedetailleerde analyses van het verzamelde materiaal zullen volgend jaar juni beginnen. Een deel van de monsters zal in 2022 door JAXA aan de NASA en aan onderzoekers in andere landen ter beschikking worden gesteld. In 2010 bracht een eerder model van de Hayabusa voor het eerst bodemmonsters van een asteroïde naar de aarde. <