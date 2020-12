Kralenspoor van Midden-Oosten naar Afrikaanse westkust

Kralen die in Mali gevonden zijn blijken gemaakt te zijn in Egypte. (beeld Truffa Giachet)

Archeologen hebben zestien glazen kralen opgegraven uit de resten van oude dorpen en begraafplaatsen in midden-Mali en het oosten van Senegal. Onderzoek wees uit dat de kralen zijn gemaakt tussen de zevende en dertiende eeuw. Daarnaast is de chemische samenstelling van het glas onderzocht, wat informatie oplevert over waar het gemaakt is.

De analyse laat zien dat de kralen afkomstig zijn uit Egypte, de regio aan de oostkust van de Middellandse zee en het verdere Midden Oosten. Dit wijst erop dat de bevolking uit westelijk Afrika ten zuiden van de Sahara aangesloten was op een uitgebreid handelsnetwerk. Het wijst ook op een redelijke welvaart in de regio, die deze handel mogelijk maakt. Een van de kralen is gevonden in de buurt van een oud..

