Wetenschap laat zich verrassen bij ontbinding van dwergvinvis

Rottumerplaat

Hoewel de dode dwergvinvis die woensdag op Rottumerplaat werd aangetroffen, zo ver het strand op is getrokken dat hij bij vloed niet opnieuw in het water terecht kan komen, is het niet helemaal onnatuurlijk dat een kadaver daar tot ontbinding komt, vindt marien ecoloog Martin Baptist van Wageningen Marine Research in Den Helder.

Het ongeveer twaalfhonderd kilo wegende kadaver heeft een lengte van 4,70 meter, ongeveer de helft van een volwassen dier. Musea hebben geen belangstelling voor het skelet van ‘onze eigen walvis uit de Noordzee’ omdat ze die veelal al in hun collectie hebben. Toen dat duidelijk was, besloten Rijkswaterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Staatsbosbeheer d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .