Japanse eilanden gekoloniseerd in oude steentijd

De Riukiu-eilanden, die in een lang lint tussen Taiwan en Japan liggen, zijn in de oude steentijd gekoloniseerd. Dit gebeurde naar alle waarschijnlijkheid vanaf Taiwan. Archeologen vragen zich al lang af of de vroege zeevaarders vanaf Taiwan in hun kano’s bewust op zoek gingen naar nieuwe eilanden of dat ze er per ongeluk zijn terechtgekomen, doordat een zeestroming hen erheen dreef. Nu lijkt er een antwoord te zijn: de analyse van drijvende boeien maakt dat laatste scenario onwaarschijnlijk.