Beroemde radiotelescoop Arecibo op Porto Rico ingestort

Een groot instrumentenplatform boven de 305 meter grote Arecibo-radiotelescoop op Porto Rico is dinsdag naar beneden gestort. Het is het einde van de telescoop, die afgelopen maand officieel buiten gebruik was gesteld, omdat de stalen kabels die het platform op 150 meter boven de schotel houden ernstige slijtage vertoonden. Op foto’s van een journaliste die dinsdagmiddag verschenen op Twitter is te zien hoe het platform en de kabels waarmee het vast zat, zijn verdwenen, terwijl stofwolken omhoog komen.

Arecibo

De telescoop had al flinke klappen gehad van orkaan Maria in 2017, gevolgd door aardbevingen in 2019 en 2020. Op 10 augustus van dit jaar brak een van de hulpkabels die het instrumentenplatform op zijn plaats houden. De losgesprongen kabel sloeg daarbij langs de schotel en in het instrumentenplatform.

hoofdkabel

Technici waren in november bezig om de schade op te nemen en een plan voor reparatie te maken toen op 6 november een hoofdkabel brak. Dit wees erop dat ook andere kabels verzwakt konden zijn. De beheerders van de telescoop besloten dat het niet verantwoord was om aan de telescoop te werken, waarna op 19 november is besloten het reusachtige instrument te demonteren.

