Vikinggraf Trondheim verrassing archeologen

Op een eiland voor de Noorse kust bij Trondheim hebben archeologen een bijzonder graf gevonden, met kenmerken van de Deense cultuur. De vrouw in het graf is mogelijk via een gearrangeerd huwelijk van Zuid- naar Midden-Noorwegen verhuisd.

Trondheim

Het graf, dat ongeveer 1100 jaar oud is, bestond uit een rechthoekige doos die in een gat in de grond is gebouwd. Dat leverde een kleine houten grafkamer op van 1,7 bij 1 meter. Zo’n kamergraf is vooral gebruikt door inwoners van het Deense rijk, dat destijds vanuit het huidige Denemarken uitwaaierde over het zuiden van Noorwegen tot in Duitsland. Daar was de grafkamer vooral in steden een populaire manier van begraven.

grafkamers

De nieuwe vondst is gedaan bij opgravingen van een nederzetting bij het plaatsje Hestnes, op een eiland ten westen van Trondheim. In deze regio zijn houten grafkamers zeldzaam.

Het hout en het lichaam van de overledene waren al grotendeels vergaan. Wel konden de archeologen achterhalen dat het om ee..

