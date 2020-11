Democratie helpt sterke leiders te dwarsbomen

Bij dieren die in sociale groepen leven, is het gebruikelijk dat over verplaatsingen gestemd wordt. Maar in veel groepen is er een dominante leider, de alfa. Die eigent zich doorgaans het beste voedsel toe en krijgt de meeste kansen om te paren. Biologen van universiteiten in Duitsland en Zwitserland vroegen zich af hoe democratische besluitvorming de positie van de alfa beïnvloedt.

Zij observeerden voor hun onderzoek groepen gierparelhoenders, die voorkomen in Oost-Afrika en in groepen van vijftien tot wel zestig vogels leven. De groepen hebben een complexe hiërarchische structuur met klassen, en worden net als groepen wolven of primaten geleid door een alfadier.

Hoewel de macht bij de alfa en een paar vogels uit de hoogste klas..

