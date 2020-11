IJskappen op beide polen zijn verbonden

Het is een heel eind van de Noordpool naar de Zuidpool, maar toch is er een verbinding tussen de ijskappen op beide polen. Dat ontdekten Canadese onderzoekers die de invloed van de groei of smelt van ijskappen rond de Noordpool op de zeespiegel hebben bestudeerd.

Montreal

Zij verzamelden informatie over de hoeveelheid ijs in het noorden, de stand van de zeespiegel en de omvang van de ijskappen op Antarctica voor de periode van iets voor de piek van de laatste ijstijd tot nu. Met die informatie simuleerden zij de dynamiek in de hoeveelheid ijs op beide polen en de veranderingen in de zeespiegel.

De resultaten lieten zien dat tijdens het hoogtepunt van de laatste ijstijd een grote hoeveelheid ijs op het land rond de noordelijke poolregio lag. Al dat opgeslagen water zorgde ervoor dat de zeespiegel veel lager was dan nu, zowel in Europa – waar grote delen van de huidige Noordzee droog waren – als rond Antarctica. De lagere zeespiegel rond dit continent zorgde voor een groei van de ijskappe..

