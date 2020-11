Monogame rode springaapjes

Sinds de opkomst van DNA-testen hebben wetenschappers ontdekt dat bij de meeste diersoorten die in paartjes optrekken een deel van de jongen het gevolg is van een ‘buitenechtelijke’ relatie. Vrouwtjes paren dan met een ander mannetje dan hun partner, die wel opdraait voor de zorg voor de nakomelingen. Maar onderzoek van Duitse biologen bij een aantal groepen rode springaapjes uit het Amazoneregenwoud in Peru laat zien dat deze dieren volstrekt monogaam zijn. Voor het onderzoek zijn dieren veertien maanden gevolgd vanuit een veldstation in Peru. De resultaten zijn maandag gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports. De biologen willen nu onderzoeken of de rode springaap ook in andere delen van het regenwoud monogaam is.