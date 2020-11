Kinderen met een negatieve coronatest hebben toch antistoffen

Melbourne

De 47-jarige vader en 38-jarige moeder van de familie uit Melbourne woonden een bruiloft bij, die later de oorzaak van een corona-uitbraak bleek te zijn. Ze ontwikkelden symptomen en testten positief. Hun drie kinderen waren niet bij de bruiloft aanwezig. De oudste kinderen, een 9-jarige en een 7-jarige jongen, ontwikkelden milde klachten. Hun 5-jarig zusje, dat zelfs bij haar ouders in bed sliep, niet. Geen van de kinderen testte positief op corona. Toch vonden de onderzoekers antistoffen in hun speeksel. Hoe dat mogelijk is, kan de wetenschap nog niet verklaren. Het lijkt erop dat het immuunsysteem van minderjarigen op raadselachtige wijze voorkomt dat het coronavirus zich in de cellen kan vermeerderen. Tot nu toe is er vooral..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .