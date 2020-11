Kleine IJstijd had effect op tropische stormen

Amerikaanse onderzoekers hebben in kaart gebracht hoe vaak de Marshalleilanden, in het noordwestelijke deel van de Stille Oceaan, gedurende de afgelopen drieduizend jaar zijn getroffen door orkanen. Zij ontdekten dat tijdens de Kleine IJstijd, een koude periode in Europa tussen de jaren 1350 en 1700, het aantal orkanen dat de eilandengroep trof juist toenam. De opwarming van de atmosfeer die nu gaande is zou het omgekeerde effect kunnen hebben. Dat is goed nieuws voor de Marshalleilanden, maar in andere gebieden zullen juist meer orkanen ontstaan.