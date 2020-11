Snel praten gaat niet zomaar. Of we ‘natuurlijk’, ‘tuurlijk’, of ‘tuuk’ zeggen, hangt af van de situatie

Of we langzaam praten of razendsnel ratelen, is afhankelijk van de situatie waarin we als spreker zitten. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen communiceren past de taalfabriek in onze hersenen zich voortdurend aan die omstandigheden aan. Maar snelle spraak komt niet uit hetzelfde ‘laatje’ in het taalvermogen als langzame spraak. Om sneller of langzamer te gaan praten, moet de spreker schakelen tussen verschillende methoden die het taalvermogen herbergt.