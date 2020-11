Bacteriën inzetbaar bij mijnbouw in de ruimte

De planeet Mars, maar ook asteroïden (grote steenklompen die rond de zon draaien) bevatten allerlei belangrijke metalen die zeldzaam zijn op aarde. Mijnbouw in de ruimte is nog heel ver weg, maar wetenschappers zoeken toch al naar manieren om in de ruimte metalen te winnen. Schotse onderzoekers hebben nu gekeken hoe drie soorten bacteriën, die op aarde metalen uit erts kunnen halen, zich gedragen bij lage tot zeer lage zwaartekracht.