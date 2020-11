Flits uit het heelal beter begrepen

Voor het eerst is de bron achterhaald van een ultrakorte radioflits. Het gaat om een ministerretje met een zeer sterk magneetveld. Deze ontdekking is belangrijk om de materieverdeling in het universum te bepalen.

Amsterdam

‘Snelle radioflitsen’ of Fast Radio Bursts (FRB) duren maar een duizendste van een seconde. Je weet ook niet waar of wanneer er een zal afgaan, dus je kunt er met een radiotelescoop niet gericht naar op zoek. Daardoor werden ze pas in 2007 – bij toeval – ontdekt. Inmiddels zijn er meer dan honderd waargenomen. De meeste zijn afkomstig uit verre sterrenstelsels, wat het moeilijk maakte om te achterhalen waardoor ze worden geproduceerd.

Toch is dat nu voor het eerst wél gelukt. Radiotelescopen in Canada en Californië registreerden op 28 april een dubbele radioflits die veel krachtiger was dan normaal. De reden: deze vond plaats in ons eigen Melkwegstelsel, zeg maar in onze kosmische achtertuin. R..

