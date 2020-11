Jupiter-maan Europa licht groenig op in het donker

Pasadena

De maan is bedekt met een ijslaag, waaronder zich een oceaan bevindt. Dat ijs staat bloot aan sterke straling die van Jupiter komt. Een experiment met nagebootst ijs van Europa laat zien dat de straling zorgt voor luminescentie: atomen uit het ijs nemen energie op uit de straling en zenden die weer uit als licht. De intensiteit van het licht hangt af van de precieze samenstelling van het ijs, schrijven ze in Nature Astronomy.

Deze glow-in-the-dark-eigenschappen van de Jupiter-maan is nu nog een voorspelling op basis van experimenten. Maar wetenschappers hopen dit over enkele jaren te kunnen controleren. In 2024 zal naar verwachting de Amerikaanse ruimtesonde Europa Clipper worden gelanceerd die de maan moet gaan onderzoeken. De so..

