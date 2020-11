Woestijnviolier maakt twee bloemen

Granada

Een klein plantje dat in droge, hete delen van Spanje groeit, maakt in het voorjaar heel andere bloemen dan tijdens de zomer. Spaanse onderzoekers hebben ontdekt dat ruim zeshonderd genen van de plant betrokken zijn bij de verandering. De woestijnviolier (Moricandia arvensis) heeft in het voorjaar lila bloemen die ultraviolet licht weerkaatsen, terwijl de bloemen in de zomer wit zijn en bovendien kleiner. Via onderzoek bij planten die buiten groeien en experimenten met planten in kassen kwamen de onderzoekers erachter dat de hogere temperaturen en de langere dagen in de zomer de activiteit van 625 genen in de plant veranderen. Samen zorgen ze voor de andere bloeiwijze. De verandering betreft niet alleen de kleur. De voorj..

