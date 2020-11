Sociale kevers zorgen samen voor de kinderen

De Duitse bioloog Peter Biedermann is zijn hele carrière al gefascineerd door de sociale kevers. De insecten zijn naast bladsnijdersmieren en sommige soorten termieten de enige dieren die schimmels kweken als voedsel. Ze graven gangen in boombast of plantenstengels en plaatsen daarin de sporen van de schimmel. Om hun akkers vrij te kunnen houden van niet-eetbare schimmels moeten de kevers in groepen samenwerken. Biedermann heeft het sociale gedrag van de kevers al uitgebreid beschreven, en hij hoopt dat de manier waarop ze schimmels bestrijden mogelijk nuttige lessen kan opleveren voor de landbouw.

Maar nu heeft hij ander sociaal gedrag gevonden bij een kever uit de Ambrosia-familie, de amper twee millimeter grote suikerriet-kogelg..

