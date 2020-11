Zout maakt oplaadbare accu beter

De groei van kleine structuren in een lithium-accu (links) is minder wanneer er kaliumzout wordt toegevoegd (rechts). (beeld nd)

Oplaadbare accu's zijn niet meer weg te denken in onze samenleving. Ze leveren stroom aan auto’s, fietsen en mobieltjes. Toch kennen ze problemen, er kunnen kleine naaldvormige kristalletjes in ontstaan die voor kortsluiting zorgen. Deze zogeheten dendrieten groeien op de positieve anode die van het metaal lithium zijn gemaakt en ze zijn verantwoordelijk voor de spontane ontbranding of zelfs ontploffing van accu’s. Wetenschappers van Colombia University in New York (VS) hebben de anode daarom aan een uitgebreid onderzoek onderworpen om uit te zoeken hoe de kleine naaldjes groeien en – belangrijker nog – wat ze kunnen doen om die groei te voorkomen.

Wat zij zagen, is dat er tijdens een cyclus van opladen en ontl..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .