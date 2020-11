Jagende vleermuis kijkt in de toekomst

Voorspellen hoe een object zich beweegt, is iets normaals, we gebruiken het allemaal om bijvoorbeeld een bal te vangen. Maar dat doen we op basis van ons zicht. Nu is datzelfde fenomeen voor het eerst onderzocht bij echolocatie door vleermuizen, die werkt op het gehoor. Ook als de prooi even achter een boom langs gaat en daardoor onzichtbaar is voor hun echolocatie, kunnen zij deze blijven volgen.

Jagende vleermuizen moeten de juiste koers ‘berekenen’ om een vliegend insect te onderscheppen. Via de tijd die verstrijkt tussen het uitzenden en het ontvangen van een echosignaal kunnen de vleermuizen de afstand tot hun prooi schatten. Door hun kop op en neer te bewegen scannen ze de hoogte waarop die prooi zich bevindt. Maar vervo..

