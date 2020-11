‘Veeleisend werk gaat online minder goed'

Amsterdam

Zij baseren zich op de prestaties van topschakers die zich door corona gedwongen zagen hun schaaktoernooien online te organiseren. Online maakten de schakers veel grotere fouten dan tijdens traditionele wedstrijden.

Volgens de onderzoekers is schaken te vergelijken met het werk in de kennismaatschappij. ‘Voor schaken moet je helder, nauwkeurig, analytisch en strategisch denken. Dat is ook nodig als je een juridisch contract opstelt of een bedrijfsstrategie moet uitdenken’, aldus economisch onderzoeker Dainis Zegners van de Rotterdam School of Management (RSM).

Daarom vergeleek Zegners de prestaties van individuele schakers op

recente online- en traditionele toernooien. In totaal werden 27,267 individuele zetten tijd..

