Stadsvos heeft eenzijdiger dieet

Vossen die leven in een stedelijk gebied, hebben een minder veelzijdig menu dan soortgenoten op het platteland.

Een vos in het centrum van Berlijn.

Berlijn

Ze richten zich vooral op eetbaar afval dat mensen achterlaten. Die conclusie trekken Duitse onderzoekers na analyse van de eetgewoonten van twee verschillende groepen vossen.

De vos kan prima overleven in steden. De dieren zijn omnivoor: ze eten in principe alles wat maar verteerbaar is.

Vossen buiten de stad eten – naast grotere prooien, die ze zelf vangen – ook insecten, mosselen en plantaardig voedsel. De dieren in de stad beperken zich tot voedsel dat mensen hebben weggegooid, wat leidt tot een vrij eenzijdig dieet.

Wel bleek uit het onderzoek dat vossen in zowel de stad als op het platteland onderling verschillen in hun eetgewoonten. Iedere vos heeft zo zijn of haar eigen voorkeuren.

Het eetpatroon van de vossen is v..

