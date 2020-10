Harde Noten: De Amerikaanse verkiezingsstrijd wordt ook langs muzikale wegen uitgevochten

De spannende Amerikaanse verkiezingsstrijd tussen zittend president Donald Trump (74) en zijn uitdager Joe Biden (77) wordt ook langs muzikale wegen uitgevochten. Daarvan getuigde een simpele tweet van singer-songwriter John Fogerty (75), op 16 oktober. Fogerty is de vroegere voorman van de legendarische rockband Creedence Clearwater Revival (CCR), die tussen 1967 en 1972 ‘slechts’ vijf jaar bestond maar tekende voor een reeks indrukwekkende klassiekers als ‘Proud Mary’, ‘Who’ll Stop The Rain’, ‘Bad Moon Rising’ en ‘Fortunate Son’.

Die laatste song, met daarin de echo’s van de oorlog in Vietnam, was de inzet van de bewuste tweet. Fogerty was er allesbehalve gelukkig mee dat Trump de song gebruikte tijdens zijn verkiezingsrally’s. En dat niet alleen omdat hij geen fan van Trump is. De song gaat volgens hem over alles waar Trump, in meerdere opzichten, niet voor staat. Fogerty liet weten een officieel verzoek bij de republikeinse partij te hebben ingediend het nummer niet langer te gebruiken. Preciezer gesteld: om het niet langer te misbruiken.



John Fogerty tijdens een optreden in de Ziggo Dome, juni 2017. - beeld anp / Paul Bergen

Misbruik in de popmuziek kent meerdere vormen, blijkt maar weer. Soms gaat een artiest (ver) over de schreef. Er ontstaat dan per direct de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .