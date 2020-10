The Bowery wil niet altijd pleisters plakken. ‘Soms moet het heel donker zijn om licht te ervaren’

Het bebaarde duo The Bowery, bestaande uit de vrienden Ramon Scherrenberg en Rokus Maasland, leverde in 2018 een debuutalbum vol rauwe popsongs af. Na eindeloos veel goedbezochte optredens komen de heren nu met hun tweede album, Mountains & Valleys. Zanger en gitarist Maasland vertelt.

Wat is het verschil tussen jullie vorige album en dit album?

‘Het was onze droom om een internationale plaat met een voller, diverser en volwassener geluid te maken, dat is denk ik goed gelukt. Het plan was om hem op te nemen in Nashville, maar door corona lukte dat niet. Wel hebben we veel gebruik gemaakt van muzikanten die daarvandaan komen. Je hoort dan ook wat meer country-invloeden terug.’

Opvallend is de Engelstalige cover van het liedje ‘Je draagt het niet alleen’ van Matthijn Buwalda. Hoe kwamen jullie daarbij?

‘We wilden graag een cover doen als hommage aan een andere liedschrijver. Maar dan geen liedje van Simon & Garfunkel of Johnny Cash, die zijn al zo vaak ontzettend goed gecoverd. Dus het idee was om een verrassende cover ..

