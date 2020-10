De muzikale preken van Peteris Vasks

Het Stift Festival is een jaarlijks zomerevenement in en rond het Twentse Weerselo waarin vooral veel kamermuziek is te zien en te horen. Vorig jaar was Peteris Vasks (1946) ‘composer in residence’. Het gehele festival stond in 2019 in het teken van het oeuvre van de Letse componist dat solowerken, kamermuziek en orkestrale stukken omvat. Met name het slotconcert in de vijftiende-eeuwse Plechelmusbasiliek te Oldenzaal maakte indruk.