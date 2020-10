Dankzij crowdfunding bestaat bluesgitarist Walter Trout nog. Hij is dankbaar

Ordinary Madness is alweer het negenentwintigste studioalbum van de Amerikaanse bluesgitarist en ook wel zanger Walter Trout. Vanzelfsprekend was het niet. Twee jaar geleden was de zestiger bijna op, de lever deed het niet meer. Maar na een dure en complexe operatie herrees hij als een jonge kerel, die met het vuur van dankbaarheid verder speelt.

Die operatie werd betaald met crowdfunding en dat zegt heel veel over het Amerikaanse systeem voor gezondheidszorg en de penibele financiële situatie waarin veel artiesten verkeren. De albumverkoop is ingestort en corona legde alle optredens vanaf maart stil. Dit album laat elf songs horen en zoals altijd bij blues zijn de langzaamste de mooiste, vanwege het gehalte aan smartelijkheid en de langere gitaar solo’s. De teksten gaan over zijn eigen misère in het verleden, maar die laat zich makkelijk transponeren naar miljoenen Amerikanen nu, in 2020; 30 miljoen zonder werk, nog meer zonder medisch vangnet.

De wereld is gek geworden, maar ach, dat was nooit anders, zegt het titelnummer, een vette, hete blues. De opname werd gemaakt in d..

