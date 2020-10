Meeslepende uitvoering van het Freiburg Baroque Orchestra

In dit Beethovenjaar verschijnt een grote hoeveelheid muziek die gecomponeerd is door de 250 jaar geleden geboren componist. Dat maakt kiezen lastig. Wie door de bomen het bos niet langer ziet, kan echter met een gerust hart het vierde pianoconcert in huis halen waarin Kristian Bezuidenhout de hoofdrol speelt. De fortepianist wordt begeleid door het Freiburg Baroque Orchestra onder leiding van dirigent Pablo Heras-Casado. De orkestbezetting is relatief bescheiden en Bezuidenhout bespeelt een nagebouwde Conrad Graf, zoals die klonk in de tijd van Beethoven. Dat is niet alleen historisch gezien een interessante keuze, het pakt in dit geval ook goed uit.