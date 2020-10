Blaasmuziek en de oplossing van een raadsel

De Marinierskapel van de Koninklijke Marine onder leiding van majoor Arjan Tien. Met als solist: George Gershwin, piano. Het lijkt ongelooflijk, maar staat toch echt op de hoes van deze cd. Hoe kan dat? Gershwin is immers al in 1937 overleden! De oplossing van dit raadsel: een pianorol. Dat is een rol met gaatjes die je in een apparaat kunt stoppen dat een piano aanstuurt, ongeveer zoals bij een draaiorgel.

Rond 1900 waren er tal van bekende componisten die zo hun eigen werk inspeelden. De rol die dan ontstond, werd later afgespeeld op een pianola, een apparaat dat je voor een gewone piano kon zetten. Later werden zulke apparaten in gewone piano’s ingebouwd. Rond 1905 ontstond een variant waarbij de dynamische gegevens van het pianospel - wisselingen in het volume, maar ook in het tempo - ook konden worden ingespeld en weergegeven. De instrumenten waarop dit kon, worden reproductiepiano’s genoemd. In het museum Speelklok in Utrecht is te zien en te horen hoe dat klinkt. Fascinerend!

Gershwin maakte voor zijn Rhapsody in Blue nog geen gebruik van zo’n geavanceerd instrument. Dat betekent dat bij het weergeven een ‘assistent’, een pia..

