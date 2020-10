Needtobreathe brengt in dit coronajaar verlichting en troost met een knap staaltje werk

Al zo’n vijftien jaar weet de Amerikaanse christelijke band Needtobreathe op uiterst frisse en creatieve wijze met hun ‘southern rock’ (een uitgekiende mix van pop, rock, country en een vleugje folk) een grote groep muziekliefhebbers te boeien. Het hart van Needtobreathe bestond altijd uit zanger Bear met zijn kenmerkende stem en zijn broer gitarist Bo Rinehart. Tot verdriet van veel fans stapte Bo tijdens de opnames van dit album, Out of Body, uit de band. Velen waren bang voor een verschraling van het kenmerkende geluid van de band. Maar niets van dat alles. Out of Body is een album vol levenslust, variatie, creativiteit en geloof.

Het album begint meteen met het stuwende energieke ‘Mercy’s shore’ over hoe je in het leven vaak het gevoel kunt hebben te vechten tegen de golven, maar dat je mag weten ooit ‘aan te spoelen’ op de kust van genade. Een mooi gevonden en uitgewerkte metafoor. De energieke vibe trekt de band door naar de rest van het album. In ‘Alive’ en ‘Hang On’ gaat het over het als een cadeau van God ontvangen van de kleine en grote bijzondere momenten in het leven. In beide gevallen krijg je de neiging mee te stampen met je voeten of mee te deinen met je hoofd. Ook het ultiem knappe popliedje ‘Seasons’ gaat over hoe voor- en tegenspoed zich kunnen afwisselen.

‘Survival’ is een hoogtepunt op een album. Een weergaloos meezingnummer met een fijn ritme, dat..

