Roger Waters verbeeldt zijn visie radicaler

Roger Waters (77) was medeoprichter van de epische band Pink Floyd. Die maakte een aantal baanbrekende albums en leefde toen voort als de band van vriend en later vijand David Gilmour. Die was gitarist en maakte de mooie, gevoelige ballads en onvergetelijke solo’s. Waters speelt bas en was het politieke geweten van de groep. Zijn songs waren vooral aanklacht tegen oorlog en repressie, door generaals en enge leraren op school.

Waters varieerde op de jeugdtrauma’s die hij zelf opliep, als kind van een voor zijn geboorte al gesneuvelde luitenant. De boodschap werd in de loop van de jaren steeds linkser; nu zijn klimaat, ontbossing, Amerika en vooral Israël de boosdoeners aan zijn firmament.

Maar hij verpakt het altijd boeiend, zoals tijdens de wereldtournee in 2017 en 2018. In juni van dat laatste jaar trad hij vier keer op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat concert is vastgelegd en kwam in 2019 al uit als concertfilm. Nu is die op dvd uit met een dubbelalbum op cd erbij. De dvd biedt beeld van het optreden en de gelijktijdig lopende speelfilm aan montages die achter Waters, zijn band en de talloze uitvoerenden die als gast geboekt waren. De kwaliteit van beeld e..

