Diana Krall staat garant voor toegankelijke jazzmuziek

Diana Krall won als zangeres en pianiste al grammy’s voor haar dromerige jazzmuziek en heeft een aantal prima albums op haar naam staan. En dus mogen we wat verwachten van haar nieuwe album This Dream Of You. Haar nieuwe werk is weinig vernieuwend en dat is in dit geval prima. Het album kabbelt lekker door en zou in een restaurant zo op de achtergrond aan kunnen staan, ware het niet dat we op dit moment helaas even niet uit eten kunnen. Maar naar het jazzerige geluid van Krall kun je natuurlijk ook prima thuis luisteren. Ook daar hoor je dat Krall geschikt is voor elke ruimte. Nu is ze 55 jaar, maar in haar schuilt nog altijd die jonge dame die niets anders wil dan piano spelen en zingen. Althans, zo klinkt het.

This Dream Of You is een heerlijk rustgevende herfstplaat geworden. Dat is te horen op nummers als ‘Singing In The Rain’ en ‘Autumn in New York’. Of op titeltrack en cover ‘This Dream Of You’ (Bob Dylan). Kortom, zit je in quarantaine of is het weer zo’n druilerige oktoberdag, maak het jezelf dan comfortabel met dit positief gestemde album van Krall.

+ toegankelijke jazzmuziek

+ rustig, maar vrolijk

This Dream Of You

Diana Krall. A Verve Records

