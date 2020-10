Steffen Morrison levert steengoed werk af met ‘Soul Revolution’

James Brown, Otis Redding en Marvin Gaye. Dat zijn zo maar wat muzikale voorbeelden van soulzanger Steffen Morrison, woonachtig in Amsterdam, geboren in Suriname. Soul Revolution is de opvolger van de in 2018 verschenen debuutplaat Movin’ On. De zojuist opgesomde artiesten zijn dan wel inspiratiebronnen van Morrison, dat neemt niet weg dat deze vrolijke muzikant altijd een eigen souldraai geeft aan zijn muziek.

‘Vlot en vrolijk’ noemde ik in een eerdere recensie het werk van Morrison en daar is niets aan veranderd. Dat begint al meteen in het openingsnummer, vernoemd naar de albumtitel: je hoort drums en daarna veel blazers met swing. Op Soul Revolution gaat de zanger terug naar zijn oorsprong. Waarom is hij de man die hij nu is? Dat gaat terug tot zijn voorouders, van wij hij veel meekreeg. Het gaat over dromen, over rituelen. Kortom, dit album kenmerkt zich door een biografisch karakter. ‘Let Us Not Wait Too Long’ is bijvoorbeeld een ode aan zijn in 2014 overleden zus. Steffen Morrison heeft zonder overdrijven een steengoed album afgeleverd. Dat heeft ‘ie naast hard werken te danken aan Brown, Redding en Gaye, maar in dit geval ook a..

