Het Marcin Wasilewski Trio begon in 2001 als jeugdige begeleidingsgroep van de in 2018 overleden trompettist Tomasz Stanko. In de loop der jaren profileerde het Poolse gezelschap zich steeds nadrukkelijker als pianotrio dat zowel live als in de studio indruk maakte met warmbloedige, vaak lyrische kamerjazz. De Amerikaanse in Italië geboren saxofonist Joe Lovano verruilde onlangs zijn label Blue Note in voor het Duitse ECM, waar ook het Marcin Wasilewski Trio is ondergebracht. Op hun eerste gezamenlijke album is goed te horen hoe Lovano en het trio naar elkaar toegroeien. Joe Lovano heeft een duidelijke, vaak stevige manier van spelen, maar door de subtiele muzikale aanpak van het trio, speelt Lovano ingetogener, al maakt elke noot die hij blaast duidelijk dat hij ieder moment zou kunnen toeslaan. Omgekeerd trekt Lovano zijn begeleiders verschillende malen het avontuur in. Pianist Wasilewski, bassist Slawomir Kurkiewcz en drummer Michal Miskiewicz houden zich prima staande op onbekende, avontuurlijke wegen. Zelfs op glad ijs.