Wanneer Chris Tomlin & Friends ‘Forever Home’ zingen voelt de hemel inderdaad een stukje dichterbij

In Nashville neemt een groot aantal muzikanten, ook uit de christelijke stroming, hun muziek op én hebben ze hun aardse tent opgeslagen. Zo kan het dus gebeuren dat Tomlin, die moderne klassiekers als ‘How Great is Our God’, ‘Good Good Father’ en ‘Our God’ schreef, een album opneemt met bekende countryartiesten uit de mainstream die niet bang zijn om over hun geloof te zingen. En dat blijkt uitstekend te werken. De typisch worshipsound wordt, op ‘Reaching for You’ na, buiten de deur gehouden en iedere ‘friend’ van Tomlin weet zijn of haar eigenheid te bewaren. Tegelijk is zeker in sommige refreinen die aanbiddingssfeer aanwezig, die Tomlin altijd zo ambachtelijk weet neer te zetten. Het beste voorbeeld daarvan is ‘Who You Are To Me’. De ..

