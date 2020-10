Nubya Garcia’s verbindende muziek

Nubya Garcia (1991) domineert al enkele jaren de jazzpodia. Het is daarom verbazingwekkend dat het onlangs verschenen Source haar debuutalbum is. In 2019 trad de tenorsaxofonist succesvol op met haar band tijdens North Sea Jazz op een avond waarin de nieuwste lichting Londense jazzmusici centraal stond. In de Britse hoofdstad is een ware jazzrenaissance gaande, waarvan

de hoofdrolspelers in 2018 een plaatsje kregen op het verzamelalbum We Out Here. Veel van die muzikanten speelden mee op elkaars werk, maar Nubya Garcia spande op dat album de kroon met maar liefst vijf bijdragen. De Londense bands leggen ieder hun eigen accenten maar wat ze gemeen hebben is dat ze in hun muziek niet alleen jazz verwerken, maar ook invloeden uit Afrika en de Caraïben.