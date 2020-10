In een kleine bezetting is John Scofield op zijn best

Gitarist Scofield kreeg in de jaren zeventig les van bassist Steve Swallow die al platen maakt sinds 1961. Met enkele onderbrekingen zijn de twee door de jaren heen met elkaar blijven spelen. In dit geval met een derde oude bekende, drummer Bill Stewart. In zo’n kleine bezetting is Scofield op zijn best: zijn door rock beïnvloedde jazzsolo’s boeien van begin tot eind. Het open triogeluid is een ideaal terrein voor Scofields geniale creatieve invallen. Ritmetandem Swallow en Stewart dragen nadrukkelijk bij aan de hoogtes die Scofield met zijn licht vervormde, vaak gruizige improvisaties bereikt. Componist Swallow zelf ontkracht met verve het vooroordeel dat bassolo’s slaapverwekkend zouden zijn. Het is een feest om dit elkaar zo goed aanv..

