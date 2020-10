Het vijftiende solo-album van Paul Weller hangt qua genre opvallend tegen soul aan

Decennia lang maakt Paul Weller (61) mooie muziek, eerst tien jaar bij The Jam, daarna zes jaar bij The Style Council, en nu alweer twintig jaar alleen of met band. Hij verenigt die stadia in de muziek van nu. Na een dubbelalbum met een symfonieorkest komt hij nu met nieuw materiaal, dat qua genre opvallend tegen soul aanhangt. Het titelnummer is al een lekker stemmingmakertje.

On Sunset, het vijftiende solo-album van Weller, is ook verkrijgbaar in een ‘de luxe’-versie, met de drie extra nummers ‘4th Dimension’, ‘Ploughman’ en ‘I’ll Think Of Something’, het mooiste nummer. Waarom dat nu moet, die tien minuten die ook makkelijk passen op een gewone cd, is een raadsel. Veel labels doen het, misschien om nog wat te maken van de verkoop aan laserstralen. Opvallende song is ‘Baptiste’, met een swingende vioolpartij, ook deze komt in een instrumentale versie luxe tot ons. Mooi is het wel, van de zeven minuten durende opener ‘Mirror Ball’ tot en met ‘Equanimity’, een erg Brits nummer waarin alles samenkomt: orgel, synths, New Wave en highbrow. Geestig is ‘Old Father Tyme’, waarin de tijd verenigd wordt met ouder worde..

