Natalie Grant heeft bezingt vol overgave haar liefde voor God

48 jaar is ze en het was even stil. Maar nu, na vijf jaar, is de Amerikaanse christelijke singer-songwriter Natalie Grant terug met nieuwe muziek. En haar nieuwe cd No Stranger komt recht uit haar hart. Vol overgave, gezegend met een prachtige stem (soms zelfs Adel-achtig), bezingt ze passievol haar geloof in God. Hoop, twijfel, maar bovenal een rotsvast vertrouwen; het zijn de terugkerende thema’s op dit fraaie project. Het album is opgenomen in Londen en Grant kreeg hulp van de London Symphony. Hierdoor is het album zeer gevarieerd met invloeden van gospel, pop, klassiek en zelfs een klein beetje urban. Geen muziek dus om rustig op de achtergrond aan te zetten, maar échte luistermuziek.