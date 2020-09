‘One of Us’-zangeres Joan Osborne: ‘Ga terug naar de basis, Jezus. De dingen die Hij leerde’

Een klinkt een korte ‘ploing’ en opeens vult Joan Osborne (58) het computerscherm. Een zwaai, mok thee en vriendelijke ogen. De camera laat een stuk van haar lichtblauwe woonkamer zien. Bij Osborne thuis, op een boerderij in het Catskillgebergte, een paar uur rijden van New York City, is het vroeg in de ochtend. Osborne’s haar is nog nat van de douche en plakt aan haar gezicht. Het is interviewen anno 2020: afstandelijk, maar op een vreemde manier ook intiem.