Cory Asbury laat zijn persoonlijke twijfels horen en komt uit bij de genade van God

Cory Asbury is onderdeel van Bethel Music, dus dan verwacht je een aanbiddingsalbum van de 34-jarige zanger uit Amerika, de man van de grote christelijke hit ‘Reckless Love’. Maar niets is minder waar.

Oké, de muziek heeft een typisch Bethel-sausje, maar tekstueel gezien gaat het album verder. De nummers staan los van Bethel Music. Asbury had op een gegeven moment het gevoel dat hij voor veel mensen een voorbeeld in het geloof was, terwijl hij dat zelf absoluut niet voelde, zo vertelt de zanger tegen American Songwriter. ‘Ik was onzeker over mezelf. Ik heb fouten gemaakt en ik vroeg me op een gegeven moment af of God wel van me zou houden.’

Asbury nam in 2019 een break en toen kwamen de liedjes als vanzelf. ‘Ik heb geleerd om van mezelf te houden ondanks alle tekortkomingen.’ Zijn zoektocht is goed gevangen in de albumtitel: To Love a Fool. ‘De hoogste Koning des hemels koos ervoor om zelfs een dwaas lief te hebben. Dat g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .